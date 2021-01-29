Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı

Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) bağlı Fransa İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede saldırıların en çok Rhones-Alpes, Paca ve başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgelerinde yaşandığını belirtti.

Geçen yıl Müslümanlara yönelik 235 saldırı gerçekleştiğini kaydeden Zekri, bu rakamın 154 saldırı olan bir önceki yıla göre yüzde 53 arttığını vurguladı.

Zekri, 2020'de camilere yönelik saldırıların ise yüzde 35 arttığını aktardı.

Geçen yıl CFCM'in merkezine veya yöneticilerin evine tehdit içeren 70 mektup gönderildiğini ifade eden Zekri, sanal ortamda İslam ve Müslümanlar hakkında yalanların ve Müslümanlara karşı nefreti körükleyen e-maillerin yayılmasının endişe verici olduğunun altını çizdi.

Zekri, Fransa'daki Müslümanların bazı Fransızların İslam'a olumsuz bakmasından endişe duyduğunu kaydetti.

İslam ile terör arasında bir ilişkinin bulunmadığını vurgulayan Zekri, Fransa'da yaşayan Müslümanların diğer dine mensup kişiler gibi dinini yaşayabilmesi gerektiğine işaret etti.

Ülkede Ekim 2020'de Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından İslam karşıtı saldırılarda da artış gözlenmişti.

Fransa'da İslam karşıtı saldırıların yanı sıra Müslümanları hedef alan yasa tasarısı hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin geçen yıl hazırladığı, "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen ve "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler" olarak değiştirilen yasa tasarısı, Fransa'daki Müslüman toplumu hedef gösterdiği, hayatlarının neredeyse her alanına kısıtlamalar getirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Tasarı, camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahalenin yanı sıra Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almayı öngörüyor.

Buna paralel olarak, Fransa İslam Konseyi (CFCM) hükümetin desteğiyle "Fransa İslam'ı Prensipler Tüzüğü"nü hazırladı. Bu tüzüğü birçok Müslüman sivil toplum kuruluşu imzalarken, Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF), Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) ile "İnanç ve Uygulama" adlı kuruluş, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle bu tüzüğe imza atmadı.

Tüzükte, "İslam'ın Fransa'nın değerleriyle uyumlu olması, İslam'ın siyasi amaçlar için kullanılmasının reddi, yabancı ülkelerin Fransa'da dinin yaşanmasına müdahale etmemesi ve kadın erkek eşitliği" maddeleri öne çıkıyor.

Fransa'da yaşayan Müslümanlara yönelik saldırıların "aşırıcı bir azınlık" tarafından gerçekleştirildiği ve bunların Fransız devleti ve halkıyla bağdaştırılmaması gerektiği ifade edilen tüzükte, "devletin ırkçı" olduğunu söyleminin iftira atmak olduğu belirtiliyor.

Fransa'da çoğu Kuzey Afrikalı yaklaşık 6 milyon Müslüman yaşıyor.

Fransa, Avrupa'da en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.