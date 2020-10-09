Fransa'da 18 yaşından küçük fenomenler çocuk işçi kabul edilecek

Sosyal medyada içerik oluşturmak ve yayımlamak için önemli bir zaman harcayan 16 yaşından küçük çocukların kazandığı para ve çalıştığı saatler, Fransız yasaları kapsamında korunma altına alınacak.

18 yaşından küçük fenomenlerin elde ettikleri tüm kazançlar, ancak 16 yaşına girdikleri zaman erişebilecekleri bir banka hesabında korunacak.

Bundan başka, reşit olmayan sosyal medya yıldızlarını çalıştırmak isteyen herhangi bir şirketin yerel makamlardan izin alması gerekecek.

"Sosyal medya platformlarında çocuk imajının sömürülmesine" dair yasa tasarısı ilk kez 2019'da gündeme getirilmişti. Geçtiğimiz salı günüyse Fransız parlamentosunda oybirliğiyle kabul edildi.

Tasarının ardındaki Milletvekili Bruno Studer yeni yasanın, Fransa'nın çocuk fenomenlerinin yeni gelişmeye başlayan endüstrisinde öncü olacağı anlamına geldiğini ifade etti.