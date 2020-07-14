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Fransa'da "14 Temmuz Ulusal Bayram" kutlamaları

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:46:46 -
Fransa'da "14 Temmuz Ulusal Bayram" kutlamaları

PARİS (AA) - Fransa'nın "14 Temmuz Ulusal Bayramı" dolayısıyla başkent Paris'te askeri tören düzenlendi.

Her yıl Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlenen geleneksel askeri geçit töreni yerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Concorde Meydanı'nda askeri tören gerçekleştirildi.

Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Almanya, İsviçre, Lüksemburg ve Avusturya'nın sağlık bakanları da katıldı.

Salgın nedeniyle katılımcı sayısının 5 bin ile sınırlı tutulduğu törende, salgınla mücadele eden sağlık çalışanları onurlandırıldı. Kovid-19'a karşı mücadele eden askerler de törende yer aldı.

Ulusal Bayram dolayısıyla başta Paris olmak üzere bütün kentlerde, bu akşam havai fişek gösterileri ve fener alayları düzenlenecek. Ancak Fransızlar salgın nedeniyle havai fişek gösterilerini yerinde izleyemeyecek.

Almanya, İsviçre, Lüksemburg ve Avusturya, Fransa'dan 160'dan fazla Kovid-19 hastasını hastanelerinde tedavi etmişti.

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