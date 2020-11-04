  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa’da 10 kişiden 7’si salgınla mücadelede Macron yönetimine güvenmiyor
Aktüel

Fransa’da 10 kişiden 7’si salgınla mücadelede Macron yönetimine güvenmiyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:26:24 -
Fransa’da 10 kişiden 7’si salgınla mücadelede Macron yönetimine güvenmiyor

PARİS (AA) - Fransa'da yapılan bir anket, 10 Fransızdan 7'sinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasına karşı koymada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin tedbirlerini tutarsız bulduğunu gösterdi.

YouGov araştırma şirketinin 2-3 Kasım'da "Huffingtonpost" için yaptığı anketlere göre, Fransız halkının yalnızca yüzde 29'u hükümete ikinci dalgayla başa çıkma konusunda güveniyor.

Katılımcıların yüzde 73'ü hükümetin sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin adımlarını tutarsız bulurken, 10 kişiden 7'si salgının ikinci dalgasına karşı koymada hükümete güvenmediğini belirtti.

Zaruri olmayan hizmetlerin durdurulması kararı kapsamında kuaförler ve kütüphanelerin kapalı kalması konusunda katılımcıların yüzde 52'si hükümetle aynı düşünmediğini ifade etti.

Moda ürünlerinin "temel kalemler" kategorisine dahil edilmesi gerektiğine inananların oranı ise yüzde 35'te kaldı.

- Macron'a güven gittikçe azalıyor

Fransa'da 1 Kasım'da yapılan bir ankette de hükümetin aldığı güvenlik tedbirlerinin kendilerini terör ya da diğer saldırılara karşı koruyacağına güvenenlerin oranı yüzde 26 olarak çıkmıştı.

Ülkede yapılan 7 güven anketinin eylül ayı ortalaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir önceki ay yüzde 41 olan güvenin yüzde 38,7'ye gerilediğini ortaya koymuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Android kullanıcıları dikkat: Bu uygulamaları derhal silin
Teknoloji

Android kullanıcıları dikkat: Bu uygulamaları derhal silin

Avast, Google Play Store'da yaklaşık 21 zararlı uygulama keşfedildiğini duyurdu.
İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı
Gündem

İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı

Alman Deutsche Welle, Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimiyle ilgili haberlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ..
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay