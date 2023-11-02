Gazze karanlığına susanların ülkesi elektriksizliğe mahkum kalıyor!

Ciaran Fırtınası İngiltere ve Fransa kıyılarına ulaştı. Bölgenin on yıllardır tanık olduğu en şiddetli hava olayının Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve İber Yarımadası'nı etkilemesi beklenirken Fransa’da bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Kesintinin yaşandığı yerlerde elektrik hizmetlerinin yeniden sağlanması için yaklaşık 3 bin teknisyen görevlendirildi.

Yoğun sağanak ve sel uyarıları yapılıyor

Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve İber Yarımadası'nı etkisi altına alan ve hızı saatte 170 kilometreyi bulan Ciaran Fırtınası sebebiyle yoğun sağanak ve sel uyarıları yapılıyor.

30 bölgede alarm seviyesi "turuncuya", Manche, Cotes-d'Armor ve Finistere bölgelerinde "kırmızıya" çıkarıldı.

Fırtınanın en çok etkilediği bölgelerden Finistere'de, kara yolları trafiğe kapatılırken Manche ve Cotes-d'Armor'da da araç sürücülerine "yola çıkmamaları" tavsiye edildi.

Bir kişi hayatını kaybetti

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan ClementBeaune, Aisne bölgesinde bir yük kamyonu şoförünün hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ciaran Fırtınası sebebiyle son günlerde yoğun sağanak yağış ve sel uyarıları yapıldı. Çarşamba akşamı İngiltere kıyılarına ulaşan fırtına, perşembe sabahı Fransa'nın kuzey kesimlerinde etkisini gösterdi.

Fransa'nın kuzeyinde saatte 200 km'ye yaklaşan fırtına çok sayıda elektrik kesintisine ve ağaçları devrilmesine neden oldu.