Fransa ve Rusya için resmen "paralı asker" gerginliği patlak verdi! Beklenmedik gelişme: Taraflar yine anlaşamadı! Ortalık karışacak
Rusya, Ukrayna'da savaş devam ederken Fransız paralı askerlerini öldürdüğünü açıklamasından sonra Fransız Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Birçok büyük kriz peş peşe devam ederken şaşırtan beklenmedik gelişme yaşanıyor. Bölge; yine tartışmalı, yine çok konuşulacak…
Rusya, Ukrayna'da Fransız paralı askerlerini öldürdüğünü açıklamasından sonra Fransız Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kharkiv şehrinde yüksek hassasiyetli silah kullanarak çoğu Fransız 60’tan fazla paralı savaşçıyı öldürdüklerini açıklamıştı.
Açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, 16 Ocak akşamı, çoğunluğu Fransız paralı askerlerden oluşan yabancı savaşçıların Kharkiv şehrindeki geçici konuşlanma noktasına yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenledi." denilmiş, 60’tan fazla Fransız paralı savaşçının öldürüldüğü bildirilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Rus silahlı kuvvetlerinin Kharkiv'de aralarında birkaç düzine Fransız vatandaşının da bulunduğu yabancı savaşçıların geçici konuşlanma noktasını imha etmesiyle ilgili olarak Fransız Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" açıklamasını yaptı.
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