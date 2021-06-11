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Dünya Fransa ve Mısır'dan ortak tatbikat
Dünya

Fransa ve Mısır'dan ortak tatbikat

Mısır ve Fransa hava kuvvetleri ortak hava tatbikatı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 05:36:00 -
Fransa ve Mısır'dan ortak tatbikat

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Mısır hava sahasında iki ülke hava kuvvetlerine ait yüksek donanımlı uçakların katılımıyla gerçekleştirilen hava operasyonunun tamamlandığını belirtti.

Rifai, Fransa'yı 'kardeş ve dost' şeklinde nitelendirerek, tatbikatın iki ülkenin orduları arasındaki iş birliğini artırma ve karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini aktardı.

Tatbikatın başlangıç tarihiyle ilgili net bir bilgiye yer vermeyen Rifai, tatbikat kapsamında hava savunma ve saldırı eğitimi, karşılıklı bilgi alışverişi, taktiksel planlama ve uygulama eğitimlerinin yapıldığını kaydetti.

Mısır ve Fransa arasındaki son hava tatbikatı 2 Şubat 2021'de yapılmıştı.

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