Fransa ve Batı sömürürken, Türkiye ihya ediyor

Mali’nin Kaboila bölgesinde bulunan Sadakataşı sağlık ekibi koordinasyonunda gerçekleştirilen katarakt ameliyatları kapsamında, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle görme problemi yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 800 hastanın gözlerini katarakttan kurtarıldı.

Kaboila ve çevre bölgelerde dernek tarafından yapılan duyurularla hastalara ameliyatlar ile ilgili gerekli bilgiler verildi. 10 gün süren organizasyon kapsamında 800 hasta göz sağlıklarına kavuştu.

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca kişi, ameliyat olamadığı için kör olabiliyor.

Bölgede bulunan Sadakataşı sağlık ekibinin ziyaret ettiği Mali Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart yapmış olduğu açıklamada Mali’de 18 Ağustos’ta bir darbe gerçekleştirildi. Geleneksel ilişkilerimiz çerçevesinde bu yaşanan geçiş sürecinde ülke olarak Mali’nin yanında kaldık. İki ülke de birbirini son derece tamamlayıcı ülkeler. İki ülke arasında bulunan olanakları iş adamlarımız aracılığıyla çoğaltmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman burada sivil toplum örgütlerimiz gelip faaliyetlerde bulunuyorlar. Katarakt ameliyatları kapsamında Sadakataşı ekipleri ziyaretimize geldi. Son derece zor koşullarda 800 üzerinde katarakt ameliyatı yaptılar. Burada sağlık sektörü çok zayıf, katarakt ameliyatları bu insanların dünyası değiştirecek. Bunların yanı sıra Sadakataşı burada su kuyusu açıyor ve en önemlisi de benim müşahede ettiğim yapılan projeleri daha sonra denetliyorlar. Kendilerine yapmış oldukları bu faaliyetlerden dolayı teşekkür ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘Başta Afrika ve Asya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlar beslenme, yaş, hijyen gibi sebeplerden dolayı katarakt hastalığına yakalanıyor. Gelişmemiş sağlık sistemi ve maddi imkansızlıklar nedeniyle bizler için tedavisi kolay olan katarakt hastalığı geri kalmış ülkelerde insanları körlüğe kadar götürebiliyor. Mali’de de durum aynı vaziyette, her yıl binlerce insan katarakt sebebi ile görme yetisini kaybediyor. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla 800 kardeşimizin katarakt ameliyatını gerçekleştirdik.’’ İfadelerini kullandı.

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu katarakt ameliyatlarına destek olmak banka hesap numaralarına www.sadatakatasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ameliyatlarla ilgili detaylı bilgi almak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasını arayarak yetkililere ulaşabilirsiniz.