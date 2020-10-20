Fransa ve BAE'den gizli Türkiye toplantısı

Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye’ye karşı ittifak kurmak için 12 ayrı gizli toplantı yaptığı belirlendi.

Responsible Statecraft adlı düşünce kuruluşu tarafından yapılan analize göre Türkiye’nin Akdeniz, Afrika ve Ortadoğu’daki etkinliğinden rahatsız olan BAE ve Fransa, Türkiye’ye karşı ittifak için “Stratejik Diyalog” adı verilen 12 toplantı yapıldı.

Birlikte hareket edecekler

Düzenlenen toplantılara Abu Dabi ve Paris’ten üst düzey yetkililer katıldı. Toplantılarda 10 yıllık bir yol haritasında anlaşan iki taraf, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Türkiye’ye karşı ortak adımlar atma konusunda anlaştılar.

Türkiye'yi engelleyemediler

Düşünce kuruluşu, BAE ve Fransa'nın ikilisinin toplantıların ardından geçen süreye rağmen Türkiye’nin hamlelerini durdurmayı başaramadığına dikkat çekildi. Abu Dabi ve Paris’in bölgesel politikalarının Türkiye’yi bölgede geri çekilmeye zorlayıp zorlamayacağının merak konusu olduğu belirtildi.

Yapılan analizde BAE-Fransa’nın ortaklıklarını gösteren pek çok işaret olduğu belirtilerek özetle şunlar kaydedildi:

Öncelikle BAE, Fransa’nın Körfez’deki ilk kalıcı askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, BAE’yi önemli bir yatırım, ticaret ve enerji kaynağı olarak gören Fransa, her alanda işbirliği konusunda oldukça kararlı adımlar atmayı sürdürüyor. Aslında bu birliktelik sürpriz değildi.

Uzun bir süredir Türkiye ile Fransız ve BAE ikilisi arasındaki ilişkiler dibe vurmuş durumda. Fransa ve BAE dış politikada her konuda Türkiye’nin karşısında yer aldılar. Fransa-BAE ittifakı Akdeniz’de Yunanistan’ı, Libya’da Halife Hafter’i ve Suriye’de YPG’yi destekledi. Macron, son olarak Azerbaycan’a saldırılar düzenleyen Ermenistan’dan taraf oldu. Macron’un İslam’a yönelik açıklamaları da bardağı taşıran son damla oldu.

Fransa BAE'yi kullanıyor

Analizde Fransa’nın Libya’daki faaliyetleri ile ilgili de bilgiler verildi. Düşünce kuruluşuna göre Fransa Hafter’in Libya’yı ele geçirmesine gizlice destek verdi. BAE, Hafter’e bir paralı asker ordusu satın alırken, ona askeri teçhizat, zırhlı araçlar, savunma sistemleri, saldırı dronları ve hava desteği sağlarken, Fransa istihbarat, özel kuvvetler ve bazı gelişmiş silahlarla katkıda bulundu . Paris hali hazırda Hafter’e doğrudan desteğini büyük ölçüde durdurmuş olsa da, Macron hedeflerini gizlice ilerletmek için AB ve BAE’yi kullanıyor olabilir.