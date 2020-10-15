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Dünya Fransa ve Almanya haddini aştı! Türkiye'ye süre verdiler
Dünya

Fransa ve Almanya haddini aştı! Türkiye'ye süre verdiler

Yunanistan'ın skandal hamlelerini görmezden gelen Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalar geldi. Haddini aşan Avrupa ülkeleri, Türkiye'ye yaptırımlar için 1 hafta süre verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:15:00 -
Fransa ve Almanya haddini aştı! Türkiye'ye süre verdiler

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında aylardır devam eden ve Avrupa Birliği ülkelerinin de devreye girdiği gerilim ile ilgili Almanya ve Fransa'dan küstah bir hamle geldi.
Reuters ajansının haberine göre Paris'te Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, "Bize göre, Türkiye'nin sürekli provakatif faaliyetler içinde olduğu açık. Bu, kabul edilemez" dedi.

"Doğu Akdeniz'de top Ankara'da"

"Jean Yves Le Drian, Doğu Akdeniz konusunda topun artık Ankara'da olduğunu ancak Türkiye'nin diyalog yolunu seçmemesi halinde AB'nin güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu söyledi.Fransız bakan ayrıca, Türkiye'yi Dağlık- Karabağ'deki çatışmalarla ilgili tutumundan dolayı da eleştirdi ve "Bölgede askeri bir zafer olmayacak. Ateşkes uygulanmalı. Bugün ateşkese saygı duyulması çağrısı yapmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz, bu da süreç için zarar verici" dedi.

Yaptırım için 1 hafta süre

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ise Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.Heiko Mass'a, bu durumda AB'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağı soruldu. Mass, AB'nin Türkiye'ye karşı tutumuyla ilgili bir karar vermeden önce bir hafta bekleyeceğini söyledi.Alman bakan, "İki kez, yaptırımlar konusunun ele alınması gündemdeydi ama bu gerçekleşmedi. Konunun ne zaman görüşüleceğini bilmiyoruz. Bir hafta içinde ilerleme olup olmayacağını görmemiz gerek. Daha sonra AB'nin nasıl bir tavır takınması gerekeceğini göreceğiz" dedi.

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