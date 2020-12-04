Fransa Ulusal Meclisi'nin Dağlık Karabağ kararına tepkiler

İSTANBUL (AA) - İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu, Fransa Ulusal Meclisi'nin hükümete, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"ni tanıması çağrısında bulunan kararı onaylamasını kınadıklarını bildirdi.

Karakoyunlu Fransa Ulusal Meclisi'nin Dağlık Karabağ kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fransız Senatosu ve Ulusal Meclisi yanlı karar alarak, bütün dünyaya rezil olmuşlardır. Ermenistan'ın bile tanımadığı, sözde Dağlık Karabağ nasıl olur da AGİT Minsk Grubu eş başkanı bir ülke tarafından tanınır? Bu çok büyük bir skandaldır." ifadelerini kullandı.

Fransa Senatosu bu durumu görmezden gelse de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1993'te aldığı 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları uyarınca, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ifade eden Karakoyunlu, şunları kaydetti:

"Fransa Senatosu ve Meclisi'nin aldığı karar yok hükmündedir. Avrupa Güvenlik iş teşkilatı Minsk Grubu eş başkanı Fransa, 28 yıldır çözülmesi gereken Dağlık Karabağ problemini çözme yönünde adım atmayarak, tam tersine problemi kangrenleştirmiş ve binlerce masum insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu açıdan Fransa'nın taraflı tutumu sorgulanmalı ve AGİT Minsk grubundan derhal çıkarılmalıdır. Fransa'nın almış olduğu yanlış kararı ve Türk düşmanlığını kınıyoruz."

