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Fransa Ulusal Meclisi'nden Macron'a skandal Türkiye çağrısı

Fransa Ulusal Meclisi'nde yer alan 8 siyasi gruptan 59 vekil, YPG yanlısı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ankara'ya yönelik yaptırımların başlatılması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için harekete geçmesini söyledi.

20 Ekim 2019 Pazar 10:29
Fransa Ulusal Meclisi'nden Macron'a skandal Türkiye çağrısı

Fransa Ulusal Meclisi'nde yer alan 8 siyasi gruptan 59 vekil, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması ve "Kürt müttefiklerine" yardım edilmesi için her türlü çabayı göstermesini istedi.

Euronews'in haberine göre, Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için yapılan skandal çağrıda, "Türk Ordusu'nun Suriye Kürtlerine yönelik saldırılarına ve Batı demokrasilerinin uluslararası hukuku ihlal eden ve zaten bu kadar çile çeken bölgeyi istikrarsızlaştıran bu istilacılık karşısında etkisiz kalmasına karşı derinden öfke duyuyoruz. Fransa ve Avrupa'yı acil harekete geçmeye ve gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.Le Figaro gazetesine göre Fransız vekiller alınması gereken başlıca önlemleri şu şekilde sıraladı:

- Türk "saldırı savaşı"na derhal son verilmesi.

- DAEŞ barbarlığına karşı verdiğimiz ortak mücadelede ağır bedeller ödemiş "Kürt müttefik"lerimizi korumak.

- Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olası katılımı ile ilgili tüm müzakereleri durdurmak ve Ankara'ya yapılan tüm finansal yardımları kesmek.

- Türkiye'ye Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımların benzerlerini uygulamak.

- "Ortak güvenliğimizi tehlikeye sokan eylemleri" nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması sürecini başlatmak.

Söz konusu vekillerin, YPG/PKK'lılardan ısrarla "Kürt" diye bahsetmesi gözlerden kaçmazken, Türkiye'nin DAEŞ'le mücadele ederken ödediği bedellerin görmezden gelinmesi de, Türkiye düşmanlığının gözlerini nasıl kör ettiğini açıkça ortaya koydu.

Aynı zamanda Macron'un, Barış Pınarı Harekatı öncesi, YPG sözcüsü ile görüştüğü ortaya çıkmış ve Fransa, harekata karşı çıkmıştı. 

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:29
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. Fransa Ulusal Meclisi
  4. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  5. NATO

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