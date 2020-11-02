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Dünya Fransa, Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurdu
Dünya

Fransa, Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurdu

Müslümanları ve Türkiye'yi hedef alan Fransa'da İçişleri Bakanlığı, Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:51:00 - 2020-11-02 18:14:30
Fransa, Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Fransa parlamentosunda konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 'Bozkurtlar' hareketi olarak bilinen Ülkü Ocakları'nı kapatmak için harekete geçileceğini duyurdu.

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