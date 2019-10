2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında bu akşam Fransa ile Türkiye karşı karşıya geldi. Peki, Fransa Türkiye maçı kaç kaç bitti?

EURO 2020 Elemeleri Grup maçında Türkiye deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. İşte, Fransa Türkiye maçının tüm detayları…

MAÇ SONUCU: 1-1

A Milli Takımımız, Stade de France'de Fransa ile önemli bir doksan dakika oynadı. Mücadelenin ilk yarısı iki ekip de aradığı golü bulamadı.

Özellikle kalecimiz Mert Günok kurtardığı pozisyonlarla alkış topladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlandı.

Maçın 76. dakikasında Giroud Fransa'yı öne geçirdi: 1-0

Mücadelenin 81. dakikasında Kaan Ayhan attığı golle tüm Türkiye'nin yüzünü güldürdü.

Karşılaşmada başka gol olmayınca ay-yıldızlılar deplasmandan 1 puan ayrıldı.

A Milli Takımımız bu skorla H Grubu'ndaki puanını 19'a yükseltti.

Fransa: S. Mandanda, B. Pavard, R. Varane, C. Lenglet, L. Hernández, A. Griezmann, K. Coman, C. Tolisso, B. Matuidi, M. Sissoko, W. Ben Yedder

Türkiye: Mert Günok, M. Zeki Çelik, M. Demiral, Ç. Söyüncü, C. Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Burak Yılmaz, K. Karaman, İrfan Can Kahveci