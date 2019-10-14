Fransa Türkiye maçı ilk 11'i
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında bu akşam Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İşte, Fransa Türkiye maçı ilk 11'i…14 Ekim 2019 Pazartesi 20:59
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında bu akşam Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İşte, Fransa Türkiye maçı ilk 11'i…
EURO 2020 Elemeleri Grup maçında Türkiye deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. İşte, Fransa Türkiye maçının ilk 11’leri…
Fransa
S. Mandanda
B. Pavard
R. Varane
C. Lenglet
L. Hernández
A. Griezmann
K. Coman
C. Tolisso
B. Matuidi
M. Sissoko
W. Ben Yedder
Türkiye
Mert Günok
M. Zeki Çelik
M. Demiral
Ç. Söyüncü
C. Umut Meraş
Okay Yokuşlu
Mahmut Tekdemir
K. Karaman
İrfan Can Kahveci
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