Fransa Türkiye maçı ilk 11'i 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında bu akşam Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İşte, Fransa Türkiye maçı ilk 11'i…

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında bu akşam Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İşte, Fransa Türkiye maçı ilk 11'i… EURO 2020 Elemeleri Grup maçında Türkiye deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. İşte, Fransa Türkiye maçının ilk 11’leri… Fransa S. Mandanda B. Pavard R. Varane C. Lenglet L. Hernández A. Griezmann K. Coman C. Tolisso B. Matuidi M. Sissoko W. Ben Yedder Türkiye Mert Günok M. Zeki Çelik M. Demiral Ç. Söyüncü C. Umut Meraş Okay Yokuşlu Ozan Tufan Mahmut Tekdemir Burak Yılmaz K. Karaman İrfan Can Kahveci

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