  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fransa Türkiye kararını duyurdu
Gündem

Fransa Türkiye kararını duyurdu

Fransa, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye konulan seyahat kısıtlamasını kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 14:00:00 - 2022-04-05 15:00:04
Fransa Türkiye kararını duyurdu

Fransa'da koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken, kısıtlamalar kontrollü olarak kaldırılıyor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülkeleri listelere ayıran ülkede, Türkiye'ye yönelik yeni karar alındı.

Türkiye yeşil ülkeler listesinde

Avrupa ülkesi, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkararak 'yeşil ülkeler' listesine aldı. Böylece Türkiye'ye yönelik seyahat yasağı kaldırılmış oldu.

Ülkeler 3 kategoride değerlendiriliyor

Fransa'da, koronavirüs salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla ülkeler 3 kategoride değerlendiriliyor. Kırmızı listedeki ülkelerde, koronavirüsün aktif şekilde yayılmakla beraber varyantlarının endişe verici olduğu kabul edilirken, turuncu listedeki ülkelerde virüsün aktif şekilde yayıldığı ancak kontrol altında tutulduğu, yeşil listedekilerde ise virüsün aktif şekilde yayılmadığı, varyantların endişe yaratmadığı kabul ediliyor.

Yeşil listeye kısıtlama yok

Yeşil listede bulunan ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlaması uygulanmazken, bu listedeki ülkelerden Fransa'ya giriş yapmak isteyen yolculardan aşı olmadığı takdirde sadece koronavirüs testi isteniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

gercekler

secim var fransada bir miyona yakın oy var fransada bunlar türkler kürtler süryaniler mecbur actilar durumu kritik macronun

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay