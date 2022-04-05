Fransa Türkiye kararını duyurdu
Fransa, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye konulan seyahat kısıtlamasını kaldırdı.
Fransa'da koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken, kısıtlamalar kontrollü olarak kaldırılıyor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülkeleri listelere ayıran ülkede, Türkiye'ye yönelik yeni karar alındı.
Türkiye yeşil ülkeler listesinde
Avrupa ülkesi, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkararak 'yeşil ülkeler' listesine aldı. Böylece Türkiye'ye yönelik seyahat yasağı kaldırılmış oldu.
Ülkeler 3 kategoride değerlendiriliyor
Fransa'da, koronavirüs salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla ülkeler 3 kategoride değerlendiriliyor. Kırmızı listedeki ülkelerde, koronavirüsün aktif şekilde yayılmakla beraber varyantlarının endişe verici olduğu kabul edilirken, turuncu listedeki ülkelerde virüsün aktif şekilde yayıldığı ancak kontrol altında tutulduğu, yeşil listedekilerde ise virüsün aktif şekilde yayılmadığı, varyantların endişe yaratmadığı kabul ediliyor.
Yeşil listeye kısıtlama yok
Yeşil listede bulunan ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlaması uygulanmazken, bu listedeki ülkelerden Fransa'ya giriş yapmak isteyen yolculardan aşı olmadığı takdirde sadece koronavirüs testi isteniyor.