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Fransa, Suriye'deki askeri ve sivil personelini koruma önlemi alacak

Fransa'nın, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan askeri ve sivil personelinin güvenliğini sağlamak içinönlemler alacağı bildirildi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:00
Fransa, Suriye'deki askeri ve sivil personelini koruma önlemi alacak

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirmek üzere Sınırlı Savunma Konseyini topladı.

Macron, Türkiye'nin "tek taraflı" başlattığı harekatın ağır insani krize, terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasına ve bölgede istikrasızlığa neden olabileceğini savundu.

"Acil müdahale programı uygulanacak"

Açıklamada, toplantıda alınan kararlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Fransa, Türklerin yürüttüğü harekatın derhal sona ermesi için DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonla iş birliği içeresinde Avrupa Birliği (AB), NATO ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) diplomatik çabalarını hızlandıracak.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri ve sivil personelimizin güvenliğini sağlamak için kısa sürede önlemler alınacak. Bölgedeki halkın insani ihtiyaçlarının karşılanması için de acil müdahale programı uygulanacak."

Açıklamada ayrıca bölgede önceliğin DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engellemek olduğu kaydedildi.

 

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 13:00
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Fransa
  3. suriye
  4. Anadolu Ajansı

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