Fransa sokağa döküldü! Hükümeti istemiyorlar
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hükümeti kurmakla görevlendirdiği sağcı Michel Barnier’i protesto eden binlerce sol ittifak destekçisi protesto gösterisi düzenledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi sağcı Michel Barnier'i yeni başbakan olarak ataması ülkede protesto gösterilerine neden oldu. Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan binlerce sol ittifak destekçisi, Barnier hükümetini protesto etti.
Paris'in Bastille Meydanı'nda toplanan kalabalık sloganlarla Nation Meydanı'na yürüdü. Macron için istifa çağrısında bulunan göstericiler, konuşmacıların “Eski sistem yerinde kalacak ise oy vermenin ne anlamı var? " sözlerine destek verdi. Binlerce kişi döviz, “Macron-Barnier hükümetine karşıyız” yazılı pankartlar taşıdı.
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