Fransa Senatosu’nda ‘Benalla’ kararı Fransa Senatosu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın eski güvenlik danışmanı Alexandre Benalla hakkında soruşturma başlatılması için çağrıda bulundu.

Fransa Senatosu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın eski güvenlik danışmanı Alexandre Benalla hakkında soruşturma başlatılması için çağrıda bulundu.

Fransa senatosu ülkede daha önce elde ettiği usulsüz ayrıcalıklar sebebiyle uzun süreli krize yol açan Emmanuel Macron’ın eski güvenlik danışmanı Alexandre Benalla hakkında soruşturma başlatılması için çağrıda bulundu.Senatörler Benalla hakkında ‘devletin en üst düzeyinde yapılan büyük çaplı bozulmalar’ sebebiyle soruşturma başlatılmasını önerdi.

Macron’un seyahatlerinin güvenlik organizasyonundan sorumlu olan Benalla’nın 1 Mayıs gösterileri sırasında polis kaskı takmış vaziyette göstericileri darp etme skandalı Fransa’da uzun süre gündem olmuştu. Daha sonra başlatılan soruşturmada Benalla’ya pek çok konuda haksız ayrıcalıklar tanındığı ortaya çıkmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.