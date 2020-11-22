  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa Sağlık Bakanlığı, artan akıl sağlığı problemleri ile ilgili uyarılarda bulundu
Aktüel

Fransa Sağlık Bakanlığı, artan akıl sağlığı problemleri ile ilgili uyarılarda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-22 00:06:56 -
Fransa Sağlık Bakanlığı, artan akıl sağlığı problemleri ile ilgili uyarılarda bulundu

PARİS (AA) - Fransa'da, Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Fransızların akıl sağlığının kötüleştiğini açıklaması üzerine Sağlık Bakanlığı bu konuda uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede artan akıl sağlığı problemlerine karşı insanların yakınlarıyla temas halinde kalması gerektiği belirtildi.

Haberlerin sürekli izlenmemesi çağrısında bulunulan açıklamada, alkol ve tütün ürünlerinin tüketiminin sınırlandırılması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, Fransızların akıl sağlığına dikkat etmesi ve tedavileri reddetmemesi uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Veran, 19 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında Fransızların ve özellikle ekonomik zorluklar yaşayanlar ile 18-24 yaş aralığındaki kişilerin akıl sağlığının kötüleştiğini belirtmişti.

Ülkede her kesimde depresif sendromlarda artış yaşandığını ifade eden Veran, ağustostan bu yana insanların çok daha endişeli ve yaşam memnuniyetinde azalma olduğunu kaydetmişti.

Veran, bu salgının insanlarda stres yarattığını ve çoğunluğunda psikolojik sorunlara neden olduğunu söylemişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erteleme kararı aldık
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erteleme kararı aldık

AK Parti il kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi..
Altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşanabilir!' İşte işaret edilen zaman
Ekonomi

Altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşanabilir!' İşte işaret edilen zaman

Altının ons fiyatında yükseliş bekleyen piyasa uzmanları Aralık ayını işaret ederek ciddi bir yükseliş yaşanabileceğini ileri sürdü. ..
Koronavirüs aşısı mı? Simpsonlar'da şok görüntü
Gündem

Koronavirüs aşısı mı? Simpsonlar'da şok görüntü

Gazeteci Mehmet Ali Önel, koronavirüs aşısı ile ilgili gelen haberlerin ardından, The Simpsonlar dizisinin pandemi ilan edilmeden çok önce y..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay