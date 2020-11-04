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Aktüel Fransa Sağlık Bakanı Veran, Meclis'te muhalefet milletvekillerini azarladı:
Aktüel

Fransa Sağlık Bakanı Veran, Meclis'te muhalefet milletvekillerini azarladı:

"Terk edin burayı"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 23:40:13 -
Fransa Sağlık Bakanı Veran, Meclis'te muhalefet milletvekillerini azarladı:

PARİS (AA) - Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Mecliste sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 16 Şubat 2021'e kadar uzatılmasını reddeden muhalefet partilerinin milletvekillerini azarlayarak, "Terk edin burayı." dedi.

Veran, Meclis'te yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki OHAL'in 16 Şubat 2021 yerine 14 Aralık 2020'ye kadar uzatılması için "evet" oyu veren muhalefet partilerinin milletvekillerine sert şekilde tepki gösterdi.

Bir hastaneyi ziyaret ettikten sonra bakanlığa geldiğini ve milletvekillerinin OHAL'in aralık ayında bitecek olmasına sevindiğini öğrendiğini ifade eden Olivier Veran, bunun üzerine Meclis'e gelmeye karar verdiğini söyledi.

Veran, hastanedeki hastaların durumunun ağır olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Veran, milletvekillerine sesini yükselterek ve azarlayarak, "Gerçek bu sayın milletvekilleri, bu gerçeği duymak istemiyorsanız terk edin burayı. Hastanelerin gerçeği bu. Siz burada tartışırken, biz hayat kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

- Dün gece oylamaya sunuldu

Ülkede, dün gece Meclis'te hükümetin 17 Ekim'de sağlık alanında ilan ettiği OHAL süresinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışı nedeniyle 16 Şubat 2021'e kadar uzatılması oylamaya sunuldu.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) milletvekillerinin Meclis'te yeterli sayıda yer almaması nedeniyle OHAL'i uzatma önerisi, muhalefetin oylarına takılarak ancak 14 Aralık'a kadar uzatılabildi.

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