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Dünya Fransa, Ruanda soykırımının ortağı
Dünya

Fransa, Ruanda soykırımının ortağı

Fransız araştırmacıdan, ülkesi adına acı bir itiraf geldi...

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:52:00 -
Fransa, Ruanda soykırımının ortağı

Ulusal Araştırma Merkezi Araştırma Direktörü Graner, Fransa’nın, 800 binden fazla kişinin öldüğü Ruanda soykırımında Hutu hükümetine sağladığı destekle suç ortaklığı olduğunu belirtti. Danıştay kararıyla Fransa’nın Ruanda soykırımındaki rolüne arşivleri araştıran Graner, “Arşivlerin tamamı Fransa’nın Hutulara desteğini doğruluyor. Fransız yetkililer, soykırım hazırlığı yapıldığına dair bilgilendiriliyordu. Fransa, soykırım yapanları destekledi çünkü siyasi olarak işine geliyordu. Soykırım yapanlara silah desteği soykırım sırasında ve sonrasında da gizlice devam etti” ifadelerini kullandı.

Soykırım Fransa'nın bir parçası

Öte yandan Cezayir’de yapılan soykırımı hakkında Macron’a rapor verecek olan Fransız tarihçi Benjamin Stora, “Sömürgecilik Fransız tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır, ayrı tutulamaz. Cezayir Savaşı sırasında işlenen zulümlerin ve yüz binlerce Cezayirlinin ölümünün kabul edilmesi, daha barışçıl bir hafızaya ilerlemenin temel koşuludur” dedi.

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