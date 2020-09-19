  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa provokasyona doymuyor! Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik
Dünya

Fransa provokasyona doymuyor! Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik

Doğu Akdeniz’le hiçbir bağlantısı olmayan Fransa, yeni bir provokasyona imza attı. Fransa Avrupa Bakanı, Yavuz Sondaj Gemisi ve Kapalı Maraş üzerinde askeri bir helikopterle uçuş gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 16:31:00 -
Fransa provokasyona doymuyor! Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik

Doğu Akdeniz’de sıcak gelişmeler yaşanırken bir provokasyon da Fransa’dan geldi. Yunanistan’ın Meis adasındaki askeri varlığından sonra Fransa’nın Avrupa Bakanı Clement Beaune ve Rum mevkidaşı Haralambos Petridis, Yavuz Sondaj Gemisi etrafında askeri helikopterle yasak bölgede tur attı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikası Fransa, Yunanistan ve Rum Kesimi’ni telaşlandırmaya devam ediyor.

Fransa yönetimi bölgede gerginliği artıracak provokasyonlara devam ediyor. Avrupa Bakanı Clement Beaune Türkiye AB ilişkileri gündemiyle 24-25 Eylül’de toplanacak Avrupa konseyi öncesinde istişarelerde bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a gelmişti. Rum ve Yunan medyası Bakanın seyahatini “yaşananları kendi gözleriyle görecek” şeklinde yorumladı.

AB’nin Türkiye’ye yaptırım yapması için Fransa elindeki tüm enstrümanları kullanacağını da açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık
Dünya

Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık

İngiltere, Kuzey denizi üstünde uçan 2 Rus savaş jetini tespit ettiklerini dünyaya duyurdu.

ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi
Dünya

ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a arka çıkan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye karşıtı yeni bir hamle yapacak.
Altını olanlar dikkat!
Ekonomi

Altını olanlar dikkat!

Stratejist Jingyi Pan, ABD seçimleri ile muhtemel ek ABD mali desteğinin yatırımcıların radarında olacağını ve bunların da altın fiyatları h..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı