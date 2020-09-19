Fransa provokasyona doymuyor! Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik

Doğu Akdeniz’de sıcak gelişmeler yaşanırken bir provokasyon da Fransa’dan geldi. Yunanistan’ın Meis adasındaki askeri varlığından sonra Fransa’nın Avrupa Bakanı Clement Beaune ve Rum mevkidaşı Haralambos Petridis, Yavuz Sondaj Gemisi etrafında askeri helikopterle yasak bölgede tur attı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikası Fransa, Yunanistan ve Rum Kesimi’ni telaşlandırmaya devam ediyor.

Fransa yönetimi bölgede gerginliği artıracak provokasyonlara devam ediyor. Avrupa Bakanı Clement Beaune Türkiye AB ilişkileri gündemiyle 24-25 Eylül’de toplanacak Avrupa konseyi öncesinde istişarelerde bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a gelmişti. Rum ve Yunan medyası Bakanın seyahatini “yaşananları kendi gözleriyle görecek” şeklinde yorumladı.

AB’nin Türkiye’ye yaptırım yapması için Fransa elindeki tüm enstrümanları kullanacağını da açıkladı.