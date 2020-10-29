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Aktüel Fransa Nice'deki saldırı sonrası güvenlik önlemlerini artırıyor
Aktüel

Fransa Nice'deki saldırı sonrası güvenlik önlemlerini artırıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:11:44 -
Fransa Nice'deki saldırı sonrası güvenlik önlemlerini artırıyor

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası "Sentinelle" (Nöbetçi) operasyonunda görev yapan asker sayısının, ibadethaneler ile okulların güvenliğinin artılacağını bildirdi.

Macron, Nice kentine gelerek Notre-Dame Kilisesi'nde incelemelerde bulundu ve yetkilerlerden bilgi aldı.

"Bunun Fransa'ya karşı yapılan bir saldırı olduğu açık." ifadesini kullanan Macron, Sentinelle operasyonunda görev yapan asker sayısının 3 binden 7 bine çıkarılacağını belirtti.

Ülke genelindeki okul ve ibadethanelerin güvenliğinin de artırılacağını bildiren Macron, yarın düzenlenecek Savunma Konseyi toplantısında yeni kararların alınacağını söyledi.

Macron, saldırıyı "İslamcı terör saldırısı" olarak nitelendirerek Fransa'daki Katoliklerle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde bu sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılırken Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.

Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirildi.

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