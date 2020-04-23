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Spor

Fransa medyası duyurdu! Trabzonspor ve Montpellier Bencharki'nin peşinde

Fransa medyası Trabzonspor'un aralarında bulunduğu bir çok Avrupa kulübünün Faslı yıldızın peşinde olduğunu duyurdu.

2020-04-23 00:38:00 -
Fransa medyası duyurdu! Trabzonspor ve Montpellier Bencharki'nin peşinde

Fransa basınındaTrabzonspor'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fransa medyasında Mercato'da yer alan habere göre Trabzonspor, Montpellier, S.Liege ve Yunan takımlarından Olympiakos'un Faslı yıldız Achraf Bencharki'yi transfer etmek için yarıştıklarını duyurdu.

Bencharki'nin Zamalek kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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