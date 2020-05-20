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Spor

Fransa Ligue 2'de bu sezon küme düşme olmayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:24:31 -
Fransa Ligue 2'de bu sezon küme düşme olmayacak

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırıldığı Fransa'da, İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) bu sezon küme düşme olmayacağı açıklandı.

Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, bu sezon Ligue 2'de hiçbir takımın küme düşmeyeceği ve 2020-2021 sezonunun alt ligden yükselen iki kulüp de dahil edilerek 22 takımla oynanacağı belirtildi.

Paris Saint-Germain'in (PSG) şampiyon ilan edildiği Ligue 1'de son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse küme düşürülmüş, Ligue 2'nin ilk iki sırasında yer alan Lorient ve Lens de Ligue 1'e yükseltilmişti.

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