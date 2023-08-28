Fransa 'laiklik' bahanesiyle Müslümanlara yönelik yasakları artırıyor!

Fransa'da Müslümanlara yönelik yasaklar ve baskı artıyor. Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması tepkilere yol açtı.

Ülkede 4 Eylül'den itibaren okullar, yeni eğitim öğretim dönemine başlıyor.

DW Türkçe’deki habere göre, Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, dün akşam TF1 kanalında yaptığı açıklamada “Artık abaya giyilmeyecek” dedi.

Fransız bakan, abaya giyilmesinin yasaklanmasını ‘gerekli ve adil’ bir karar olarak değerlendirdi. Eğitim Bakanı Attal, yeni kılık kıyafet yönetmeliğinin okulların açılacağı 4 Eylül öncesinde okul yönetimlerine gönderileceğini söyledi.

Fransa'da abaya ve laiklik konusu

Halihazırda ilk ve ortaokullarda başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa'da kızların giydiği ve "abaya" diye adlandırılan uzun elbise, dini simge olarak değerlendiriliyor.

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Fransa, 1905 laiklik yasasıyla din ve devlet işlerini ayırma yoluna gitti. Ekim 1989'da 3 ortaokul öğrencisi, başörtülerini çıkarmayı reddettikleri için okuldan atıldı. Bu olay "Creil başörtüsü meseleleri" olarak ülkenin siyasi literatürüne girdi.

Danıştay ise 27 Kasım 1989'da öğrencilerin dini aidiyetlerini ortaya koyan simgeler taşımalarının laikliğe aykırı olmadığına karar verdi.

Başörtüsü meselesi, uzun yıllardır ülkede tartışılan konu haline gelirken 2004'te ilk ve orta dereceli tüm kamu okullarında dini simgelerin kullanımı yasaklandı. Adı geçen dini simgeler, "başörtüsünü" de kapsarken bu yasak, özellikle başörtü takan Müslüman kızları ve sarık takan Sih erkekleri etkiledi.

Fransa'da 2015'te uzun siyah etek giyen 15 yaşındaki kızın okula alınmaması, ülkede gündem olmuştu.