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Aktüel Fransa, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile ulaşımını durduracak
Aktüel

Fransa, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile ulaşımını durduracak

Yeniakit Publisher
2020-12-20 21:41:13 -
Fransa, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile ulaşımını durduracak

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türü ortaya çıkan İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını bildirdi.

Castex, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni sağlık riski göz önüne alındığında, İngiltere'den Fransa'ya tüm ulaşım araçlarıyla insan akışını bu gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durdurduk." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı dün yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen Kovid-19’un bir türünün yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.

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