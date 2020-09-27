Fransa koronavirüse teslim oldu
Fransa'da son son 24 saatte 14 bin 412 koronavirüs vakası tespit edildi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 14 bin 412 artışla 527 bin 446'ya çıktı.
Virüs nedeniyle ülkede 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 31 bin 700'e çıktı.
Ülkede koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,2'ye çıktı.
Son bir hafta içinde günde 4 bin 102 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, bunlardan 763'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.
Fransa'da yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşiyor.
Fransa Başbakanı Jean Castex, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, salgınının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini açıklamıştı.