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Dünya Fransa karar verdi: Aşamalı olarak yasaklanacak
Dünya

Fransa karar verdi: Aşamalı olarak yasaklanacak

Fransa, kürk amaçlı vizon çiftliklerini, yaban hayvanlarının gezici sirklerde kullanılmasını ve esaret altında yunus ve orka yetiştirilmesini aşamalı olarak yasaklamayı planladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 23:17:00 -
Fransa karar verdi: Aşamalı olarak yasaklanacak

Fransa'da hükümet, yaban hayvanlarının gezici sirklerde kullanılmasını, kürk amaçlı vizon çiftliklerini ve esaret altında orka ve yunus yetiştirilmesini aşamalı olarak yasaklamayı planladığını bildirdi.

Hayvan hakları örgütleri kararı 'tarihi zafer' olarak karşıladı.

Sektör ise bu karar ile sırtlarından bıçaklandıklarını ileri sürdü.

Fransız hükümetinin 'yaban hayvanlarına tavrının değiştiğini' bildiren Çevre Bakanı Barbara Pompili, yaban hayvanlarının eğlence ve kürk sektöründe kullanımına kademeli olarak son vermeye yönelik planı duyurdu.

Pompili, geçiş sürecinin ise yaklaşık olarak 5-10 sene yayılacağını ifade etti.

Hükümet destek olacak

Pompili ayrıca, hayvan gösterileri işletmelerinin yeni modele geçebilmeleri için hükümetin destek olacağını vurguladı.

Plan, fillerden büyük kedilere ve su aygırlarına uzanan yüzlerce yaban hayvanı bulunduran yaklaşık 80 sirki etkileyecek.

Yeni hayvan da alamayacaklar

Söz konusu plana göre yeni yunus parkı açılmasına müsade edilmeyecek, varolan yunus parkları 7-10 sene içinde kapanacak ve bu süre zarfında yeni hayvan alamayacak.

Kürk ticareti için vizon yetiştiren 4 çiftlik ise 5 sene içinde kapanacak.

Sektöre 8 milyon euroluk destek sağlanacak

Sektörün yeni modele geçişlerine yardım etmek amacı ile ise 8 milyon eurodan fazla paranın kanalize edileceği ifade edildi.

Fransa Hayvan Şovları Derneği Başkanı William Kerwich ise durumla ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Kerwich, 'zaten pandemi sebebi ile sınırlı sayıda izleyici karşısına çıkabilen sektörün bu plan ile beraber sırtından bıçaklandığını ileri sürdü.

William Kerwich, insanların işsiz kalacağını söyleyerek, esaret altında doğmuş hayvanlara kimin bakacağını sordu ve o hayvanların yaban hayata salınamayacağını belirtti.

Kürk lobisi de devreye girebilir

Ülkede çok güçlü olduğu belirtilen kürk lobisinin de planı sekteye uğratmak için devreye girebileceği ifade ediliyor.

Fakat bugüne değin 20 civarında Avrupa ülkesi yaban hayvanlarının sirklerdeki varlığına ya yasak ya da kısıtlama getirdi.

Birçok şehir gezici sirkleri istemiyor

Fransa'da da birçok şehir, yaban hayvanları bulunduran gezici sirklerin gelip çadır kurmasına müsade etmiyor.

Brigitte Bardot Vakfı duyurdu: Bakımlarını üstlenmeye hazırız

Hayvan hakları örgütlerinden Brigitte Bardot Vakfı, şu anda esaret altında tutulan ve korkunç şartlarda sömürülen bütün sirk hayvanlarının bakımlarını üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi.

PETA, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, kararı 'tarihi zafer' diye selamladı ve bunun gerçekleşmesine yardımcı olan herkese teşekkürlerinni iletledi.

"Acilen hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız"

30 Milyon Dost da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'yaban hayvanlarının iyiliği yönünde kamuoyunun isteklerinin hükümet tarafından dikkate alındığını ve kararın acilen hayata geçirilmesinin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kesin tarihi vermedi: Bu bütün problemleri çözmez

Fakat Bakan Pompili, vizon çiftlikleri ve yaban hayvanlarının eğlence sektöründe kullanılmasının biteceği kesin tarihi açıklamaktan kaçındı.

Pompili, 'gelecek seneler' ifadesini kullanmakla yetindi ve tarih vermenin bütün problemleri çözmeyeceği savunmasını yaptı.

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