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Aktüel Fransa kamu borcunun GSYİH'e oranı 2020'de yüzde 119,8 olarak açıklandı
Aktüel

Fransa kamu borcunun GSYİH'e oranı 2020'de yüzde 119,8 olarak açıklandı

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire: - "Fransa'da 2020 yılı için kamu borcu seviyesini GSYİH'nin yüzde 117,5'i kadar tahmin etmiştik ancak bu rakam yüzde 119,8'e yükselecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 03:19:38 -
Fransa kamu borcunun GSYİH'e oranı 2020'de yüzde 119,8 olarak açıklandı

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkenin kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranının 2020'de yüzde 119,8'e yükseleceğini bildirdi.

Fransız Le Parisien gazetesine röportaj veren Le Maire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik darboğaza düşen Fransa'nın kamu borcuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Le Maire, salgının ikinci dalgası karşısında ekonomik faaliyeti desteklemek için alınan tedbirlerin, kamu borcunun daha da artmasına neden olduğunu belirtti.

"Fransa'da 2020 yılı için kamu borcu seviyesini GSYİH'nin yüzde 117,5'i kadar tahmin etmiştik ancak bu rakam yüzde 119,8'e yükselecek." diyen Le Maire, işletmelere yönelik destek harcamalarının kasım ayında 15 milyar avroya ulaşacağını aktardı.

- Fransa'da kamu borcunda son 25 yılın en yüksek artışı

Fransa'nın Araştırma, Çalışma ve İstatistik Birimi, temmuz-eylül döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 artarak 9,5'e çıktığını, İş ve İşçi Bulma Kurumu'na kayıtlı 3 milyon 673 bin kişinin işsiz olduğunu açıklamıştı.

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INSEE), eylül ayındaki verilerine göre ise ülkenin kamu borcu yılın ikinci çeyreğinde 12,7 puan artarak son 25 yılın en yüksek artışını kaydetmiş, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 114,1’ine ulaşmıştı.

INSEE, kamu borcunun haziran ayı sonunda mart ayına göre 113,4 milyar dolar artarak 2 bin 638,3 milyar avroya ulaştığını bildirmişti.

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