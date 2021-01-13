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Ekonomi Fransa, internet devlerine vergi için Biden'ı ikna etmek istiyor
Ekonomi

Fransa, internet devlerine vergi için Biden'ı ikna etmek istiyor

Koronavirüs sürecinde internet devlerinin çok fazla kazanç elde etmesi üzerine vergi için harekete geçen Fransız bakan Bruno Le Maire, bunun için ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı ikna etmek için çalıştıklarını ve yaza kadar süre verdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 02:02:00 -
Fransa, internet devlerine vergi için Biden'ı ikna etmek istiyor

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, basına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı ekonomik krizden en çok karlı çıkanların internet devleri olduğunu, bu nedenle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) çerçevesinde gelecek aylarda vergi düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi.

İnternet devlerine Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden uyguladığı vergi konusunda Biden'ı ikna etmek için yaza kadar kendilerine süre verdiklerini ifade eden Le Maire, bunun gerçekleşmemesi halinde Avrupa genelinde bir çözümün bulunması gerektiğini belirtti.

Fransa, Temmuz 2019'dan bu yana Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerini ülkede elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergilendiriyor. Bu vergi, Fransa'ya 400 milyon avro gelir getirdi.

Fransa'nın ABD'li internet devlerine vergi uygulaması konusunda ısrarcı olması, Paris ile Washington arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden olmuştu.

ABD, Haziran 2020'de söz konusu vergi konusunda uluslararası çözüm bulmaya yönelik OECD'de yürütülen müzakerelerden geri çekilmişti.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Aralık 2019'da yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı ABD'li teknoloji firmalarına getirdiği verginin haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini ve söz konusu uygulamaya misilleme yaparak, Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planladıklarını bildirmişti.

Buna karşılık Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, ABD'nin Fransız ürünlerine yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planlamasının kabul edilemez olduğunu, gerçekleşmesi durumunda ise Avrupa Birliği'nin (AB) buna cevap vereceğini belirtmişti.

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