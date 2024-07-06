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Spor Fransa EURO 2024'te yarı finale yükseldi
Spor

Fransa EURO 2024'te yarı finale yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-07-06 01:05:00 -
Fransa EURO 2024'te yarı finale yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Fransa, Portekiz'i penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek yarı finale çıktı.

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) çeyrek finalinde Fransa normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz sona eren maçta Portekiz'i penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Portekiz ile Fransa, Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da iki takımın atakları sonuçsuz kalınca uzatma bölümlerine geçildi. İki uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Fransa adını yarı finale yazdırdı. Fransa yarı finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

 

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