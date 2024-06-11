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Dünya Fransa Erken seçime gidiyor! Anayasa mahkemesine başvurdular.... Cevabı geldi
Dünya

Fransa Erken seçime gidiyor! Anayasa mahkemesine başvurdular.... Cevabı geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-11 22:32:00 -
Fransa Erken seçime gidiyor! Anayasa mahkemesine başvurdular.... Cevabı geldi

Fransa'da hukukçular, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un imzaladığı erken genel seçim kararnamesinin iptalini talep etmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre, birçok hukukçu ve seçim hukuku uzmanı, Macron'un imzaladığı erken genel seçim kararnamesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Resmi Gazete'de 10 Haziran'da yayımlanan kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

Bu hukuki sürecin sonunda, seçimler iptal edilebilir veya ertelenebilir.
Anayasa Mahkemesi'ne başvuran ismi belirtilmeyen eski üst düzey bir devlet memuru, bu kadar kısa bir sürede seçimle ilgili bazı yasal düzenlemelerin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını, bunun oylamanın şeffaflığı hakkında soru işaretleri uyandırdığını belirtti.

Avrupa Parlamento (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.
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