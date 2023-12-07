Fransa Erdoğan'ı örnek aldı! Sigaraya savaş açtı

28 Kasım Salı günü Sağlık Bakanı Aurélien Rousseau, Fransa'da her yıl on binlerce insanın ölümüne neden olan sigarayla mücadeleye yönelik yeni planı açıkladı.

Açıklanan önlemler arasında plajlarda, halka açık parklarda ve ormanlarda sigara içilmesinin yasaklanması da yer alıyor. Ayrıca şu anda ortalama 11 Avro'nun biraz altında olan bir paket sigara fiyatının 2025 yılında 12 Avro'ya, 2027 yılında ise 13 Avro'ya çıkarılması da gündemde.

Öte yandan, İspanyol gazetesi La Vanguardia, "Tütün tüketimi, her yıl sigara içmenin yasak olduğu yerlerin sayısını arttıran siyasi ve sağlık otoriteleri tarafından damgalanmakla kalmıyor, aynı zamanda giderek daha pahalı hale gelen kötü bir alışkanlık" diyor.

Gazete yasaklardan dolayı ortaya çıkan çelişkiye de dikkat çekiyor "Fransa, bir paket sigaranın fiyatı artmaya devam ederken, insanların en çok sigara içtiği Avrupa ülkelerinden biri" olmaya devam ediyor.

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2005 ile bugün arasında bir paket sigaranın fiyatı iki kattan fazla arttı. Bu artış, sigara içenlerin sayısında hafif bir düşüşle birlikte sigara kullanımı üzerinde etkili olmuş gibi görünüyor. Ancak Katalan gazetesine göre bu aynı zamanda Devletin 2023 yılına kadar kasasını "13.7 milyar Euro" ile doldurmasının bir yolu ve "sigara içenlerin harcadığı paranın yüzde 80'inin vergiye gittiğine" işaret ediyor.

Yasa ayrıca 2022'den itibaren tütün fiyatlarının, son aylarda oranı giderek artan enflasyona endekslenmesini öngörüyor.

HIRSIZLIK VE KAÇAKÇILIK

Tütün fiyatlarındaki artış insanları sigarayı bırakmaya teşvik ederken, bazılarını da kaçakçılığa teşvik ediyor. La Vanguardia, "2022 yılında gümrüklerde 650 ton kaçak sigara ele geçirildiğini, bunun bir önceki yıla göre %60 daha fazla olduğunu" bildiriyor.