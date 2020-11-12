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Dünya Fransa Erdoğan’a yine yenildi
Dünya

Fransa Erdoğan’a yine yenildi

Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan yönetimini destekleyen ancak yine umduğunu bulamayan Fransızlar, başarısızlıklarını kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:18:00 -
Fransa Erdoğan’a yine yenildi

Fransız L’Opinion gazetesi, “Ermenistan’a taraf ve Türkiye düşmanı olan Fransa” için Dağlık Karabağ konusunun Suriye ve Libya’dan sonra başka bir başarısızlık olduğunu yazdı.

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da savaşı kaybettiği vurgulanan haberde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ateşkes anlaşmasını imzalayarak yenilgiyi de kabul ettiği kaydedildi. Haberde, Azerbaycan’ın yaklaşık 7 haftada Dağlık Karabağ’ın güneyinde 3 bin kilometrekare alanı işgalden kurtardığının altı çizildi.

“Batı oyunun dışında kaldı”

Türkiye’nin Azerbaycan’a destek verdiğini, Erdoğan ile Putin’in Libya gibi bu konuda da devamlı görüştüklerini aktaran gazete, “Kesin olan bir şey var, ABD ve Fransa başta olmak üzere Batılılar diplomatik oyunun dışında kaldı” dedi.

ERDOĞAN’DAN YENİ GALİBİYET

“Ermenistan’a taraf ve Türkiye düşmanı olan Fransa için Dağlık Karabağ konusu Suriye ve Libya’dan sonra bir başka başarısızlıktır” denilen haberde, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı üstünlüğünün daha çatışmaların ilk gününde açık şekilde görüldüğü vurgulandı. Haberde, Rus askeri teçhizatının etkisinin Türk teknolojisi karşısında sınırlı kaldığı kaydedildi.

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