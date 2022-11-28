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Dünya Fransa enerji kriziyle karşı karşıya! Kapatılan kömür santralinde üretime başladılar
Dünya

Fransa enerji kriziyle karşı karşıya! Kapatılan kömür santralinde üretime başladılar

Enerji kriziyle karşı karşıya olan Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 22:02:00 -
Fransa enerji kriziyle karşı karşıya! Kapatılan kömür santralinde üretime başladılar

Enerji kriziyle karşı karşıya olan Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Moselle vilayetinde martta kapatılan Saint-Avold'daki kömür santrali elektrik üretimine yeniden başladı.

Birçok nükleer santralinin bakım nedeniyle kapalı olmasına bağlı enerji üretiminde düşüş yaşanan ülkede, geçen kış tamamen kapatılması beklenen Saint-Avold santralinin faaliyeti hükümetçe uzatılmıştı.

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