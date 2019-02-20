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Fransa Elçiliği 15 Temmuz'dan önce mektup göndermiş!

Avrupa’da Türklerin ve Müslümanların en çok takip ettiği politikacılardan olan eski milli judocu ve Jujitsu dünya şampiyonu Mourad Ghazli, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fransız Elçiliğinin kendilerine mektup gönderdiğini söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:49

Avrupa’da Türklerin ve Müslümanların en çok takip ettiği politikacılardan olan eski milli judocu ve Jujitsu dünya şampiyonu Mourad Ghazli, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girşimi sırasında Fransız Elçiliğinin kendilerine gönderdiği mektubu paylaştı.

Avrupa’da Türkiye’yi ve Erdoğan’ı savunduğu, PKK’yı da eleştirdiği için Fransa’da belediye başkanlığı yardımcılığından kovulan, Fransa’daki ve Belçika’daki Türkler tarafından en çok takip edilen politikacı olan Ghazli, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yayınladığı videoda önemli bilgiler verdi.

Darbeden önce mektup göndermişler!

Ghazli, Fransa Elçiliğinin kendilerinin darbe girişiminden önce 14-15 Temmuz tarihlerinde elçiliğin kapalı olacağına dair bir mektup gönderdiğini söyledi.

Her platformda Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı savunan Ghazli, yatırımcıları Türkiye’ye destek olmaya davet etti. Ghazli 2017 Aralık ayından bu yana Türkiye'de yaşıyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:49
  1. Fransa elçiliği
  2. Mourad Ghazli
  3. 15 temmuz
  4. darbe

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