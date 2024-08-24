Fransa duyurdu: İsrail'e ait iki içecek ürününde 6 tür plastik tespit edildi!

Çevre derneği, tüketici markalı şişelerin içeriğini analiz ettirdikten sonra mikroplastik izleri tek tek tespit etti. Çevre derneği Agir pour l'environnement tarafından 22 Ağustos Perşembe günü açıklanan rapora göre, Coca-Cola ve Schweppes ürünlerinde plastik çıktı.

Çevre İçin Harekete Geç Derneği, Coca-Cola ve Schweppes ürünlerinde çeşitli plastik parçacıklarının bulunduğunu belirtti. Fransa merkezli dernek, yaptığı testlerde mikro ve nanopartikül formunda toplamda 6 farklı tür plastik tespit ettiğini yayımladı.

COCA-COLA VE SCHWEPPES ÜRÜNLERİNDE PARTİKÜL TESPİT EDİLDİ

Araştırma, bir litrelik Coca-Cola ve 1,5 litrelik Schweppes şişelerinin defalarca açılarak analiz edilmesini içerdi. Kızılötesi analiz yöntemiyle yapılan gözlemler sonucunda, 5 mm’den küçük plastik parçacıklar belirlendi. Coca-Cola şişesinde yapılan incelemede litre başına 46 mikro partikül, Schweppes şişesinde ise litre başına 62 mikro partikül bulundu.

Dernek Müdürü Stéphen Kerckhove, tüketicilerin potansiyel sağlık riskleri hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti. Dernek, şişe kapaklarının aşınmasının mikroplastik oluşumuna neden olabileceğinin altını çizdi.

Dernek, analiz edilen içeceklerde "altı farklı türde plastik tanımladığını" iddia ediyor. Agir pour l' Environment'taki araştırma ve analizlerden sorumlu Magali Leroy, "Ancak üreticiler ve sağlık otoriteleri tüketicilere, sağlık üzerindeki etkisi göz ardı edilemeyecek moleküllere maruz kalmayan inert bir kap garanti etmelidir" diye altını çiziyor.

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MİKROPARTİKÜLLER NEDEN OLUŞUYOR?

Dernek, "Yirmi açılıştan sonra, bir litre Coca-Cola'da 46 mikropartikül tespit edildi ve bir litre ile karşılaştırıldığında Schweppes Hint Toniğinde 62 mikropartikül tespit edildi" diye açıklıyor. Açıklık sayısı arttıkça mikropartiküllerin sayısı da önemli ölçüde artıyor ve bu da, tanımlanan mikroplastiklerin kaynağından başlığın bozulmasının sorumlu olduğu hipotezini mümkün kılıyor.

COCA-COLA İDDİALARA YANIT VERMEDİ

Le Parisien'in haberine göre; Salı gününden bu yana sorulan soruya Coca-Cola grubu yanıt veremedi. Schweppes markası ise, PET plastik malzemeler de dahil olmak üzere piyasaya sunduğu tüm ambalajların "Fransız ve Avrupalı ​​sağlık otoriteleri tarafından belirlenen sıkı gıda sınıfı kalite gerekliliklerini karşıladığını" belirtti. Marka, mikroplastiklerle ilgili olarak "ürünlerimizde mevcut olduğu tespit edilirse", "ambalajlarımıza kasıtlı olarak dahil edilmediklerini" ifade ediyor.

"TÜKETİCİLERİN BİLMEDEN MİKROPLASTİK İÇMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Agir pour l'Environnement genel müdürü Stephen Kerckhove, "Tüketicilerin bilmeden mikroplastik içmesi kabul edilemez ve Fransız yetkililerin bunu bir halk sağlığı önceliği haline getirmesi gerekiyor" diyor. Guillaume Duflos şöyle devam ediyor: "Bugüne kadar hiçbir çalışma gıdalarımızı kirleten mikroplastik kokteyline odaklanmadı." Öte yandan, çok sayıda veri, bazı mikroplastiklerin tüketilmesinin , başta balık ve kabuklu deniz ürünleri olmak üzere birçok hayvanda disbiyoza, yani mikrobiyota dengesizliğine ve bağırsak fonksiyon bozukluklarına yol açtığını göstermektedir.