Fransa Dışişleri Bakanı, Fas ziyaretinde "İslam dinine saygı mesajını" yineledi

RABAT (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın teröre karşı olduğunu ve bir din olarak İslam'a saygı duyduğunu belirtti.

Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının İslam ve Arap dünyasında meydana getirdiği infiali yatıştırmak için bölge turuna çıkan Le Drian, Mısır'ın ardından geldiği Fas'ta, mevkidaşı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Başkent Rabat'taki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Le Drian, "Fransa radikalizm ve teröre karşı savaşta yalnız değil. Fas'a müracat ediyor çünkü zor zamanlarda yakın dostlara müracaat etmek tabiidir." dedi.

"Fransa teröre ve radikalizme karşı çıkıyor ama bir din olarak İslam'a saygı duyuyor. Radikal ideolojilerden türeyen dini sapkınlıkla mücadele ediyor." diyen Le Drian, Fransa'nın İslam diniyle zengin bir ilişkisi olduğunu vurguladı.



Le Drian, Fransa'nın, mutedil İslam çizgisindeki Fas ile radikallik ve terör konusunda görüş birliği içinde olduğunu dile getirdi.



Fas Dışişleri Bakanı Burita ise iki ülke arasında değerler, çıkarlar ve ortaklık üzerine kurulu ayrıcalıklı ilişkilerin olduğunu kaydetti.

Burita, gerçekleştirdikleri görüşmede, ekonomik, güvenlik ve insani iş birliğini ele aldıklarını ifade etti.



Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, dün de Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile düzenlediği basın toplantısında "Paris, İslam dinine saygı duyuyor ve Müslümanları Fransa'nın bir parçası olarak görüyor. Bizim savaştığımız radikallik ve terördür." demişti.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.



Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.



