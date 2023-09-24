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Dünya Fransa Deniz Kuvvetlerine ait firkateyninde görev iptali: Tüm Türk kamuoyu iyi tanıyor
Dünya

Fransa Deniz Kuvvetlerine ait firkateyninde görev iptali: Tüm Türk kamuoyu iyi tanıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-24 20:51:00 - 2023-09-24 21:29:24
Fransa Deniz Kuvvetlerine ait firkateyninde görev iptali: Tüm Türk kamuoyu iyi tanıyor

Fransa'da Deniz Kuvvetleri’ne ait La Fayette Sınıfı Courbet (F-712) Firkateyninde yangın çıktı. Makine dairesinde çıkan yangın nedeniyle görev iptal edildi. Türk vatandaşlar iyi tanıyor

15 Eylül 2023 tarihinde Fransız Donanması’nın Courbet (F-712) Firkateyninde, NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 (SNMG2)’ye intikal ettiği sırada yangın çıktı. Geminin makine dairesinde çıkan yangın, mürettebat tarafından söndürüldü.

Fransız firkateyni Courbet yandı: Türk kamuoyu iyi tanıyor

Güvenlik sebebiyle görevi iptal edilen Courbet Firkateyni, özel olarak kiralanan bir römorkörün eşliğinde düşük hızda Fransa’ya geri döndü. Courbet, henüz 2021 yılında modernizasyona uğramıştı. Gemide çıkan yangın sebebiyle soruşturma başlatıldı.

Türkler Courbet’i yakından tanıyor

Fransız Courbet firkateynini, Türk kamuoyu yakından tanıyor. Courbet, 10 Haziran 2020 tarihinde, Türk savaş gemilerinin koruması altında Akdeniz bölgesinde seyir icra eden kargo gemisi Çirkin’i durdurmak istedi. Olayın ardından TCG GÖKOVA (F-496) ve TCG ORUÇREİS (F-245) firkateynleri, Courbet’e müdahale etti.

Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Courbet, ilk olarak TCG GÖKÇEADA Fırkateyni ile bölgedeki kargo gemisinin arasından, ardından ise TCG GÖKOVA Fırkateyni ile TCG ORUÇREİS Fırkateynin arasından adeta makas atar gibi geçiş yaptı.

Akabinde Courbet’e, ORUÇREİS Firkateyni tarafından angajman radarı ile radar aydınlatması gerçekleştirildi. Olayı NATO’ya taşıyan Fransa, ORUÇREİS’in silahlarını Courbet’e çevirmediği için mağlup olan taraf olmuştu.
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