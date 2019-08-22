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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Paris’te bir araya geldi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 21:42
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Paris’te bir araya geldi.


İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson Almanya temaslarının ardından bugün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider basının karşısına çıktı.


Johnson’ın bu ilk ziyaretini çok anlamlı bulduğunu söyleyen Macron, görüşmenin G7 Zirvesi’nin hemen öncesinde yapıldığını hatırlatarak, “Tabii ki Brexit meselesini de ele aldık. Benim konu hakkındaki duruşumu biliyorsunuz. Ben bu konuda, daima Birleşik Krallık halkının AB’den ayrılma kararına saygı duydum” ifadelerini kullandı.



“Demokrasiye ve halkın kararına saygım var”


Birleşik Krallığı’n aldığı ayrılma kararı sebebi ile üzüldüğünü hatırlatan Macron, “ Ama demokrasiye ve halkın kararına saygım var. Bu sebeple inanıyorum ki şimdi bu tercihi uygulamalıyız” dedi.



“Brexit İrlanda’nın istikrarını, ortak pazarın bütünlüğünü koruyan sigortalardır”


Avrupa Birliği’nin ekonomisinin güçlendirilmesi ve korunması konusunda da ısrarcı olduğunu belirten Macron, bu sebeple İngiltere ile de yapılan görüşmeler konusunda da sürekli çalıştığını belirtti. Macron, üzerine müzakere edilen Brexit anlaşmasına da değinerek, “Bu sadece bir AB ülkesinin tek başına müzakere edeceği ya da ‘yeniden müzakere edebileceği bir şey değil. Ama şunu söylemek isterim ki İrlanda Sınırını da içeren anlaşmanın kilit noktaları, teknik kısıtlama ya da hukuksal kelime oyunları değil. Tam tersine İrlanda’nın istikrarını, ortak pazarın bütünlüğünü koruyan gerçek ve vazgeçilmez sigortalardır” şeklinde konuştu.



“Berlin’de yaptığım görüşmede cesaretlendim”


Brexit konusunda Merkel ile yaptıkları görüşmede çok olumlu dönüşler aldığını belirten Johnson, “Dün Berlin’de, ortak dostlarımızla yaptığımız görüşmede güçlü bir şekilde cesaretlendim. Ve biliyorum ki bu enerji, bu üretkenlik ile tüm işlerimiz ve vatandaşlarımız için ileriye dönük bir yol bulacağız” ifadelerini kullandı.



“Anlaşma olsun olmasın AB’den çıkmalıyız”


Macron’un İngiliz halkının verdiği kararın uygulanması gerektiği yönündeki düşüncelerini onaylayan Johnson, “İşte bu yüzden Ekim’in 31’inde, anlaşma olsun olmasın AB’den çıkmalıyız” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 21:42
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