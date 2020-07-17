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Aktüel

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Brüksel'de protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:44:55 -
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Brüksel'de protesto edildi

BRÜKSEL (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sırasında protesto edildi.

AB üyesi 27 ülkenin liderini bir araya getiren zirvenin gerçekleştirildiği AB Konseyi binası yakınında yüzlerce kişi toplandı.

Kamerun bayrakları taşıyan protestocular, "Katil Macron", "Suçlu Macron", "Kamerun, Macron yüzünden nefes alamıyor" sloganları attı.

Belçika polisi protestoculara sıklıkla biber gazı ile müdahalede bulunurken bölgeye atlı polis ve TOMA sevk etti.

Polis, bariyerleri geçmeye çalışan birkaç protestocuyu gözaltına aldı.

Macron, önceki aylarda, karanlık bir sömürge geçmişi bulunan Kamerun'da insan hakları durumunu "tahammül edilemez" olarak nitelendirmişti.

Macron'un sözleri Kamerun'da büyük tepki toplamıştı.

Kamerun'un bir kısmı 1. Dünya Savaşı öncesinde Fransız sömürgesi haline getirilmiş, Kamerun Cumhuriyeti 1960 tarihinde bağımsızlığını kazanmıştı.

Kamerun'un bağımsızlık mücadelesi sırasında Fransız güçlerinin binlerce kişiyi katlettiği iddia ediliyor.

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