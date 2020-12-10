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Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Avrupa Birliği liderlerine skandal Türkiye çağrısı
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Avrupa Birliği liderlerine skandal Türkiye çağrısı

Avrupa Birliği liderleri Türkiye'ye olası yaptırım gündemiyle toplanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a destek verdi. Haddini aşan Macron, "Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:23:00 -
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Avrupa Birliği liderlerine skandal Türkiye çağrısı

AB liderlerinin bugün ve yarın düzenleyeceği zirve için Brüksel'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvenin gündem konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de AB üyeleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la gerilim yaşayan Türkiye'ye olası yaptırımlar konusunda "AB ülkelerinin egemenliğini savunmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Macron, Polonya ile Macaristan'ın dün vetoyu kaldırdığı AB bütçesiyle ilgili gelecek saatlerde nihai uzlaşıya varma umudunu dile getirdi.

AB liderler zirvesi sonuç bildirgesi taslağı

Dün Reuters'in ulaştığı AB liderler zirvesi sonuç bildirisi taslağı, 2019'dan beri Doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda enerji kaynağı aranmasından sorumlu oldukları gerekçesiyle yaptırım listesindeki Türkiye yurttaşları ve şirketlerine yenilerinin eklenmesini öneriyordu.

Almanya'nın 6 aylık dönem başkanlığının son zirvesinin gündem maddeleri şöyle:

1074.3 milyar euroluk 2021-2027 birlik bütçesi ve 750 milyar euroluk koronavirüs pandemisinden toparlanma fonunun 27 üye ülkenin tamamının onayını alması

İklim kriziyle mücadelede karbon salımının azaltılması için daha yüksek hedefler konulmasında uzlaşıya varılması

Kovid-19 aşılarının onay süreci

Anlaşmalı ya da anlaşmasız Brexit

Donald Trump'ın yerine Joe Biden'ın Başkan seçilmiş gözüktüğü ABD ile ilişkilerde yeni sayfa açılması

Türkiye'ye olası yaptırımlar

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