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Spor Fransa bunu konuşuyor! Burak Yılmaz'ın koridor görüntüleri ortaya çıktı!
Spor

Fransa bunu konuşuyor! Burak Yılmaz'ın koridor görüntüleri ortaya çıktı!

Fransa'da top koşturan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın 0-0 biten St. Etienne maçı sonrası koridor görüntüleri ortaya çıktı. Yılmaz'ın arkadaşlarını motive ederek "Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız!" dediği görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 10:00:00 -

Ligue 1'de bitime bir hafta kala liderliğini sürdüren ve şampiyonluk için yalnızca bir galibiyete ihtiyacı olan Lille'de milli futbolcumuz Burak Yılmaz takıma liderlik etmeye devam ediyor.
Fransız Canal + Televizyonu, 0-0 tamamlanan Lille - St. Etienne maçı sonrası koridor görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Burak Yılmaz, Saint Etienne beraberliğinin ardından takım arkadaşlarını "Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız!" sözleriyle motive etti.

Fransız kulübü sosyal medya üzerinden de Burak Yılmaz'ın görüntülerini paylaştı.

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