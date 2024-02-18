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Gündem Fransa bu Türk’ü konuşuyor! Cesaret madalyası verildi
Gündem

Fransa bu Türk’ü konuşuyor! Cesaret madalyası verildi

Yeniakit Publisher
2024-02-18 09:29:00 -
Fransa bu Türk’ü konuşuyor! Cesaret madalyası verildi

Fransa'da yaşayan Türk boksör Kemal Altınpınar, kendisinin de oturduğu binada çıkan yangında, evinden çıkamayan 75 yaşındaki komşusunu canını hiç sayarak eve girip, kurtardı. Montereau kentinde kahraman ilan edilen Altınpınar'a belediye başkanlığı ve valilikten cesaret madalyası verildi.

Yıllardır Fransa'da yaşayan Aksaraylı Türk boksör Kemal Altınpınar'ın gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Montereau kentinde oturduğu 3 katlı apartmanda 14 Kasım günü yangın çıktı.

Bina sakinleri hemen oturdukları daireden çıkarken, Altınpınar, 75 yaşındaki komşusunun dışarı çıkamadığını fark etti. Durumu fark eden Altınpınar, binaya girerek komşusunu alevlerin arasından kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. 1 ay boyunca yoğun bakımda kalan yaşlı komşu sağlığına kavuştu.

CESARET MADALYASI VERİLDİ

Kemal Altınpınar'ın bu kahramanlığı Fransa'da çok konuşuldu. Sabah'ın aktardığına göre, Montereau Belediye Başkanı James Cheron ve Vali Pierre Ory'nin tebrik ettiği Altınpınar'a göstermiş olduğu davranıştan dolayı cesaret madalyası takdim edildi. Kemal Altınpınar, "Vatandaşlık görevimi yaptım ve o yaşlı adamı oradan çıkardım. Hastanedeki tedavisinin ardından hayata tutundu. Hayatta kaldığı için çok mutluyum. Yaptığım bu hareket bana gurur verdi. Bunun karşılığında da bana cesaret madalyası takdim edildi" dedi.

Fransa’nın kahraman Türk’ü! Komşusunu yangından kurtaran Türk boksöre, cesaret madalyası verildi
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YILIN SPORCUSU SEÇİLMİŞTİ

Kemal Altınpınar sadece göstermiş olduğu cesaretle değil, spor müsabakalarında da elde ettiği başarılarla da Fransa'da adından sıkça söz ettiriyor. Thai Boks Şampiyonu olan Kemal Altınpınar, daha öncede bir yılda aldığı 3 altın kemerle de Fransa da yılın sporcusu seçilmişti.

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