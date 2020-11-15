Fransa boykotu ABD’ye sıçradı

Merkez ofisi başkent Washington’da bulunan USCMO’nun bildirisinde, “Fransız hükümeti ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa Müslümanlarına ve İslam dinine yönelik kitlesel, ayrımcı ve şovenist baskıları ve küstah saldırıları nedeniyle dehşete düşüyoruz” ifadelerine yer verildi. Macron’un ekonomik ve sosyal politika alanında kaybettiği kredisini aşırı sağ seçmen üzerinden tekrar kazanmaya çalışması sonucu, İslam karşıtı politikalara sarıldığı kaydedilen bildiride, bu popülist yaklaşımından vazgeçinceye kadar Fransa’ya karşı ekonomik boykot çağrısı yapıldı. İslam ve Peygamberi Hz. Muhammed hakkında incitici yayınlar yapan Charlie Hebdo dergisinin yayınlarına izin verilmesinin de kabul edilemez olduğunun altı çizilen bildiride, “Tüm Müslümanları, Fransız mal ve hizmetlerini boykot etmeye ve diğer Fransız dini topluluklarından ayrı olarak sadece Fransa’da İslam’ı ve Müslümanları hedef alan yeni ‘ayrımcılık’ yasasını kaldırana kadar onu politik olarak sansürlemeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.