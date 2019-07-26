Fransa Bisiklet Turu Kötü hava ve yol koşulları nedeniyle final bölümü iptal edilen 19. etabın kazananı olmazken, sona eren kısmında elde edilen dereceler sadece genel klasmanda sayıldı- Etabın sona eren bölümünü ilk sırada tamamlayan Ineos takımından takımından Bernal, genel klasman liderliğini Alaphilippe'den devraldı

ANKARA (AA) - 106. Fransa Bisiklet Turu'nun kötü hava ve yol koşulları nedeniyle final bölümü iptal edilen 19. etabının ardından Ineos takımının Kolombiyalı sporcusu Egan Bernal, sarı mayonun yeni sahibi oldu. Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 19. etabı, Saint-Jean-de-Maurienne ile Tignes arasındaki 126,5 kilometrelik parkurda yapıldı. Dolu fırtınası ve heyelanın ardından yolların kapanması nedeniyle parkurun yaklaşık 20 kilometrelik son bölümü Tignes, iptal edildi. Etabın oynanan kısmında elde edilen dereceler ise sadece genel klasmanda geçerli sayıldı. Yarıda kalan etabı ilk sırada tamamlayan Ineos takımının Kolombiyalı sporcusu Egan Bernal, Deceuninck-QuickStep takımının Fransız bisikletçisi Julian Alaphilippe'den sarı mayoyu devraldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Tura, yarın Albertville ile Val Thorens arasında koşulacak 130 kilometrelik 20. etapla devam edilecek. Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak. Organizasyondan yapılan açıklamada, "geçici" genel klasman sonuçlarına göre, ilk 3 sıradaki bisikletçiler şöyle:

1. Egan Bernal (Ineos)

2. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): +45 saniye

3. Geraint Thomas (Ineos): +1 dakika 3 saniye

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