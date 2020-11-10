  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa bir kez daha 'barbar' olduğunu kabul etti
Dünya

Fransa bir kez daha 'barbar' olduğunu kabul etti

Fransa bir kez daha geçmişte sömürgelerinde yaptığı zulmü kabul etti. Fransa Kültür Bakanı Bachelot, "Sömürgeciliğin suç, barbarlık olduğunu ve bunda yer aldığımızı kabul etmeliyiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 23:49:00 -
Fransa bir kez daha 'barbar' olduğunu kabul etti

Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, sömürgeciliğin suç ve barbarlık olduğunu ve bunda yer aldıklarını kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

Bachelot, L'Opinion gazetesine verdiği demeçte, Senegal ve Benin'e ait bazı kültürel varlıkların geri verilmesine ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te ve Senato'da oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi.

Diplomatik süreç ve bilimsel çalışmayla, bir ülkenin tarihinde sembolik değeri oldukça yüksek olan eserlerin iadesinin yapıldığına işaret eden Bachelot, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'un dediği gibi, sömürgeciliğin suç, barbarlık olduğunu ve bunda yer aldığımızı kabul etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bachelot, sömürgeciliğin tüm halkların gerçeği olduğunu, milletlerin diğer milletleri sömürgeleştirdiğini ve kölelik uyguladığını belirtti.

Macron, 2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası döneminde Cezayir'e yaptığı ziyaret sırasında sömürgeciliği "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

volkan

Baba merzuk topunu Cezayir'e iade etmekle işe başlayabilirsiniz.
  • Yanıtla
Haluk Özdil tarih vererek paylaştı: Büyük olaylar meydana gelecek
Dünya

Haluk Özdil tarih vererek paylaştı: Büyük olaylar meydana gelecek

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, 2021 yılının Mart ayına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Altın fiyatları için şoke eden yorum! Uzmanı açıkladı! 2 ay içerisinde…
Ekonomi

Altın fiyatları için şoke eden yorum! Uzmanı açıkladı! 2 ay içerisinde…

Dün çakılan ve gün içinde tekrar yükselişe geçen altın fiyatları için bomba bir yorum yapıldı. Uzmanlar altın fiyatları için Ocak ayına kada..
Ermenistan’da durum kritik! Paşinyan halkını hedef aldı
Dünya

Ermenistan’da durum kritik! Paşinyan halkını hedef aldı

Çaresiz Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisini protesto eden halkına tehditler savurdu. Ermeni lider, hükümet binasını basıp Meclis ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay