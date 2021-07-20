Fransa başbakanının konutunun yakınında hareketli dakikalar
Fransa Başbakanı Jean Castex'in Paris'teki konutunun yakınında yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken olayda yaralı ve ölü olmadığı kaydedildi.
Fransa Başbakanı Jean Castex'in, Paris’teki konutunun yakınlarında bulunan bir binada çıkan yangın korkuttu.
Fransa Başbakanı Jean Castex'in Paris’teki Matignon Sarayı’nın yakınlarındaki bir binada yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının Matignon Sarayı'na ulaşmadığını vurgulanırken, yaralı ve ölü olmadığını belirti.
Yangın kontrol altına alındı
İtfaiye ekipleri, yangının meydana geldiği bölgeden uzak durulması çağrısında bulundu. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altında alınırken, yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturma sürüyor.